Четырехкратный участник Матча всех звезд , подписавший контракт с « » 29 ноября, набрал 32 очка и сделал 7 передач в гостевом матче против « » (99:100 ОТ).

32-летний разыгрывающий перевел игру в овертайм, исполнив лэй-ап в проходе и сравняв счет за 3,5 секунды до конца основного времени матча.

Уокер вышел в стартовой пятерке и реализовал 12 из 25 с игры, 4 из 13 из-за дуги, 4 из 6 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 1 блок-шот и 2 потери за 42 минуты на паркете. Лидер «Мэверикс» пропустил матч из-за растяжения четырехглавой мышцы бедра.

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