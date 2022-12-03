Генменеджер «Мавс»: «С коленом Кембы Уокера далеко не все в порядке»

Генеральный менеджер Нико Харрисон признался, что новобранец команды испытывает проблемы с коленом.

«С его коленом далеко не все в порядке. Но он восстанавливался и сейчас находится в лучшей форме за последние два года. Так что посмотрим, как долго это продлится. Он борется с травмами не первый год, но это не значит, что он не сможет играть», – сказал Харрисон.

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