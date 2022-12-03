Генеральный менеджер «Далласа» – о Кембе Уокере: «Надеюсь, что его тело выдержит»

Генеральный менеджер Нико Харрисон поделился ожиданиями от подписания контракта с опытным разыгрывающим .

«Я не думаю, что есть какие-то ожидания, на самом деле. Во-первых, надеюсь, что его тело выдержит. Думаю, что это самое главное. Он опытный парень.

Он прекрасный человек, вот в чем вся суть. Он прошел через все в этой лиге. Очевидно, что он умеет обращаться с мячом, и все знают, что он бывший участник Матча всех звезд. Я бы даже сказал, не бывший, а игрок уровня Матча всех звезд. Он звезда. Он бомбардир. Приобретение такого опытного игрока очень поможет нам», – сказал Харрисон.