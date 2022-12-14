Факундо Кампаццо перейдет в «Црвену Звезду», «Реал» не повторит предложения

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«Реал» не станет повторять предложение «Црвены Звезды» разыгрывающему Факундо Кампаццо (31 год, 178 см).

Срок принятия решения для мадридцев истекает в четверг. Как сообщает обозреватель Eurohoops Арис Баркас, нет никаких предпосылок к тому, чтобы «Реал» повторил предложение.

«Црвена Звезда» предложила Кампаццо 1,8 млн евро до конца сезона-2022/23 и 2,5 млн евро за сезон-2023/24. В потенциальный контракт также будет включена опция игрока.

Кроме того, белградский клуб готов выплатить значительную часть компенсации, которую Кампаццо обязан вернуть «Реалу» за переход в НБА в 2020 году. Общая сумма выкупа составила 6 млн евро. Аргентинцу осталось выплатить 2,6 млн евро.

Кампаццо начинал нынешний сезон в «Далласе», но был отчислен в связи с приходом в команду Кембы Уокера. Предыдущие два сезона разыгрывающий провел в «Денвере».

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1 комментарий

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Додик Аксель
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Для Кампаццо это хороший контракт в нынешних европейских условиях, а тем более в Сербии. Посмотрим как дальше будут развиваться события.
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