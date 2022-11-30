«Даллас» официально подписал Кембу Уокера

официально объявил о подписании контракта с разыгрывающим (32 года, 183 см).

Сегодня игрок уже присутствовал на домашнем матче «Мэверикс» против «Уорриор» (116:113).

Перед началом регулярного чемпионата Уокер был отчислен из «Детройта», в котором оказался в результате обмена в день драфта НБА. В прошлом сезоне он провел 37 матчей за «Нью-Йорк», в среднем набирая 11,6 очка и 3,5 передачи.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?