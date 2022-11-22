«Лейкерс» готовы продолжить эксперимент с разыгрывающим в качестве запасного.

Как сообщает HoopsHype со ссылкой на мнение управленцев лиги, «Лейкерс» могут сохранить Уэстбрука, если он продолжит эффективно выходить со скамейки.

Уэстбрук долгое время считался кандидатом на обмен, но после перевода на скамейку выдает 16,8 очка, 8,6 передачи и 5,0 подбора в среднем за игру при 43,6% с игры и 39,6% из-за дуги.

Также существует мнение, что один из основных вариантов обмена Расселла в «Индиану» на и не сделает «озерников» фаворитом чемпионата.

В последних четырех встречах Уэстбрук отдал в сумме 45 передач, у «озерников» три победы подряд.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!