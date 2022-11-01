В НБА ожидают от «Лейкерс» сделки по Бадди Хилду и Майлзу Тернеру

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В НБА ожидают от «Лейкерс» громкого обмена в ближайшее время, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус

По информации Пинкуса, несколько руководителей и агентов считают, что «Лейкерс» в конечном счете приобретут у «Индианы» Бадди Хилда и Майлза Тернера.

Калифорнийцы уже вели переговоры с «Пэйсерс» в минувшее межсезонье. По информации инсайдеров, «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука, но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).

«Озерники» имеют показатели 1-5 на старте регулярного чемпионата и занимают 14-е место в Западной конференции.

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