В НБА ожидают от «Лейкерс» сделки по Бадди Хилду и Майлзу Тернеру
В НБА ожидают от «Лейкерс» громкого обмена в ближайшее время, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус
По информации Пинкуса, несколько руководителей и агентов считают, что «Лейкерс» в конечном счете приобретут у «Индианы» Бадди Хилда и Майлза Тернера.
Калифорнийцы уже вели переговоры с «Пэйсерс» в минувшее межсезонье. По информации инсайдеров, «Лейкерс» пытались обменять Расселла Уэстбрука, но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).
«Озерники» имеют показатели 1-5 на старте регулярного чемпионата и занимают 14-е место в Западной конференции.
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