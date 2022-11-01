В НБА ожидают от «Лейкерс» сделки по Бадди Хилду и Майлзу Тернеру

В НБА ожидают от «Лейкерс» громкого обмена в ближайшее время, пишет обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус

По информации Пинкуса, несколько руководителей и агентов считают, что «Лейкерс» в конечном счете приобретут у «Индианы» и .

Калифорнийцы уже вели переговоры с «Пэйсерс» в минувшее межсезонье. По информации инсайдеров, «Лейкерс» пытались обменять , но не хотели расставаться с драфт-пиками первого раунда (2027, 2029).

«Озерники» имеют показатели 1-5 на старте регулярного чемпионата и занимают 14-е место в Западной конференции.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!