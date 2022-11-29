Звездные свободные агенты , и все еще рассчитывают вернуться в НБА.

Инсайдер Марк Стейн сообщает, что все трое «настроены продолжать поиск возможности по возвращению в НБА, независимо от интересов со стороны зарубежных клубов».

Стейн отметил, что команды на Тайване были бы рады, если бы трио последовало за и переехало бы в местную лигу, но ветераны не теряют надежды, что со временем присоединятся к клубам .

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