Александар Петрович: «Црвене Звезде» и «Партизану» пора покинуть Адриатическую лигу»

Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович считает, что сербские « » и « » значительно опережают другие команды Адриатической лиги из-за своих больших бюджетов и должны покинуть турнир.

«Я считаю, что «Црвене Звезде» и «Партизану» пора покинуть Адриатическую лигу с такими огромными бюджетами по сравнению с другими командами.

Будет логично, если они станут постоянными членами Евролиги. А Адриатической лиге пора вернуться к тому, что было в начале, к лиге развития для молодых игроков», — написал Петрович в соцсети.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ