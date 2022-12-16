Александар Петрович: «Црвене Звезде» и «Партизану» пора покинуть Адриатическую лигу»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Александар Петрович Баскетбол

Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович считает, что сербские «Црвена Звезда» и «Партизан» значительно опережают другие команды Адриатической лиги из-за своих больших бюджетов и должны покинуть турнир.

«Я считаю, что «Црвене Звезде» и «Партизану» пора покинуть Адриатическую лигу с такими огромными бюджетами по сравнению с другими командами.

Будет логично, если они станут постоянными членами Евролиги. А Адриатической лиге пора вернуться к тому, что было в начале, к лиге развития для молодых игроков», — написал Петрович в соцсети.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s.nevsky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Петровичу надоело проигрывать сербам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы