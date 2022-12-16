Этторе Мессина: «Когда проигрываешь девять раз подряд, кажется, что все предыдущие достижения ничего не стоят»

Главный тренер « » оценил состояние и перспективы команды после победы над « » (71:67) в .

Итальянский клуб прервал серию из девяти поражений.

«Как мне кажется, эти 15 лет в Евролиге я выступал достойно. Но когда проигрываешь девять раз подряд, кажется, что все предыдущие достижения ничего не стоят. Конечно, сейчас я чувствую облегчение.

Мне повезло, потому что наш менеджмент – невероятные люди. Они не оказывают на нас никакого давления. Мы переживаем, потому что хотели бы быть в лучшем положении, но я все еще верю.

Я очень рад за своих игроков, потому что они через многое прошли.

Когда команда сломана, это заметно, вы видите определенные признаки. Если вы смотрели наши матчи, то могли видеть, что наши игроки всегда боролись и выкладывались. Мы показывали не лучшую игру, да, но это уже другое.

У нас все еще есть минимальная надежда продолжить борьбу за восьмое место», – заявил Мессина.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

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