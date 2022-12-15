Евролига. «Црвена Звезда» – «Милан», «Жальгирис» против «Реала» и другие матчи

Сегодня в рамках 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Сербская «Црвена Звезда» попытается продлить победную серию в игре с итальянским «Миланом», который потерпел 9 поражений подряд.

Литовский «Жальгирис» встретится с испанским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-3, Монако Франция – 9-4, Реал Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-4, Барселона Испания – 9-4, Баскония Испания – 8-5, Анадолу Эфес Турция – 7-6, Маккаби Израиль – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 7-6, – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, – 6-7, Виллербан Франция – 5-8, Виртус Италия – 5-8, Бавария Германия – 4-9, Партизан Сербия – 4-9, Альба Германия – 3-10, Милан Италия – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября