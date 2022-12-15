«Милан» одержал первую победу в Евролиге с 20 октября

«Милан» прервал серию из девяти подряд поражений в , обыграв в гостях « » – 71:67. Итальянская команда не выигрывала в Евролиге с 20 октября.

«Црвене Звезде» не удалось установить новый рекорд Евролиги по продолжительности победной серии после смены главного тренера. В середине ноября сербский клуб уволил Владимира Йовановича и пригласил Душко Ивановича, под руководством которого команда показала результат 6-0 в Евролиге.

Лучшим в составе « » стали (19 очков) и Брэндон Дэвис (15 очков, 6 подборов, 7 передач). У «Црвены Звезды» отличился (20 очков, 11 подборов).

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ