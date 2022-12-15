«Милан» одержал первую победу в Евролиге с 20 октября
«Милан» прервал серию из девяти подряд поражений в Евролиге, обыграв в гостях «Црвену Звезду» – 71:67. Итальянская команда не выигрывала в Евролиге с 20 октября.
«Црвене Звезде» не удалось установить новый рекорд Евролиги по продолжительности победной серии после смены главного тренера. В середине ноября сербский клуб уволил Владимира Йовановича и пригласил Душко Ивановича, под руководством которого команда показала результат 6-0 в Евролиге.
Лучшим в составе «Милана» стали Билли Бэрон (19 очков) и Брэндон Дэвис (15 очков, 6 подборов, 7 передач). У «Црвены Звезды» отличился Филип Петрушев (20 очков, 11 подборов).
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