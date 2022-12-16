Билли Бэрон: «Не злюсь на болельщиков «Црвены Звезды» за их выкрики в мой адрес»

Защитник « » стал автором ключевого 3-очкового попадания на последней минуте матча Евролиги со своей бывшей командой « » (71:67).

После точного броска Бэрон жестом призвал зал к спокойствию, на что сербские болельщики отреагировали скандированием «Пошел ты, Билли».

«Мы знали, какая атмосфера ждет нас в Белграде. Во всей Европе не найти более сложного места для игры в баскетбол. На самом деле я люблю этот зал, он один из лучших в мире, особенно с этой атмосферой. Я люблю клуб и болельщиков, у меня нет злости. Главный итог в том, что мы победили», – отметил после игры американский защитник.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

Фото: Srdjan Stevanovic-Contributor/Euroleague Basketball via Getty Images