Удаленный из-за конфликта с Дрэймондом болельщик «Бакс» сказал игроку, что «Милуоки прощает его за Пула»

Теги происшествия Голден Стэйт Милуоки НБА болельщики Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время недавнего гостевого матча против «Милуоки» (111:128) заставил судью удалить болельщика с трибуны.

Грин вступил в словесную перепалку с одним из зрителей, когда Яннис Адетокумбо исполнял штрафные броски. Позже он прервал игру, подошел к судье и указал на болельщика, сотрудники арены попросили того покинуть трибуны.

Майк Шейн, который не смог досмотреть матч из-за разговора с Грином, утверждает, что не угрожал ему и не говорил ничего плохого.

По словам мужчины, речь шла об уроженце Милуоки Джордане Пуле, которого Грин ранее нокаутировал во время тренировки.

«Я говорил за весь Милуоки. По сути, я сказал ему, что мы не собираемся ничего делать ему за Джордана Пула. «Мы не забыли о том, что ты сделал, здоровяк, но мы ничего не предпримем. Мы прощаем тебя», – рассказал Шейн.

По мнению болельщика, Грин раздул ситуацию. Баскетболист заявил, что якобы «существовала угроза его жизни».

По словам поклонника, «Бакс» и соответствующие службы отнеслись к ситуации с пониманием.

«Офицер полиции и люди из службы безопасности лиги поручились за меня. Они были прямо на месте, все видели и сказали, что я не использовал ненормативную лексику и не сказал ничего злонамеренного», – отметил Шейн.

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4 комментария

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Vanila Panda
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Ответ АРХАТ
Грин как герой боевиков) В кино альфач, а в жизни заурядный Вася) Осталось ещё телохранителя нанять)
Я почему то уверен, что телохранитель у него есть
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АРХАТ
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Грин как герой боевиков)
В кино альфач, а в жизни заурядный Вася)
Осталось ещё телохранителя нанять)
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juiceegh
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Грин клоун и фальшивый альфач. Все это понимают
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noke
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Пхахахахаха. Окончательный штрих к картине.
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