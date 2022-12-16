Форвард «Голден Стэйт» во время недавнего гостевого матча против «Милуоки» (111:128) заставил судью удалить болельщика с трибуны.

Грин вступил в словесную перепалку с одним из зрителей, когда Яннис Адетокумбо исполнял штрафные броски. Позже он прервал игру, подошел к судье и указал на болельщика, сотрудники арены попросили того покинуть трибуны.

Майк Шейн, который не смог досмотреть матч из-за разговора с Грином, утверждает, что не угрожал ему и не говорил ничего плохого.

По словам мужчины, речь шла об уроженце Милуоки Джордане Пуле, которого Грин ранее нокаутировал во время тренировки.

«Я говорил за весь Милуоки. По сути, я сказал ему, что мы не собираемся ничего делать ему за Джордана Пула. «Мы не забыли о том, что ты сделал, здоровяк, но мы ничего не предпримем. Мы прощаем тебя», – рассказал Шейн.

По мнению болельщика, Грин раздул ситуацию. Баскетболист заявил, что якобы «существовала угроза его жизни».

По словам поклонника, «Бакс» и соответствующие службы отнеслись к ситуации с пониманием.

«Офицер полиции и люди из службы безопасности лиги поручились за меня. Они были прямо на месте, все видели и сказали, что я не использовал ненормативную лексику и не сказал ничего злонамеренного», – отметил Шейн.

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