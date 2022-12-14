Стив Керр: «Если Стеф Карри получил технический, то на нем точно сфолили»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал эпизод в концовке первой четверти матча против (111:128), когда он и получили технические фолы.

«Я уже был зол из-за нескольких моментов, когда судьи пропустили фол в краске. Сначала Крис Миддлтон сфолил на во время прохода, судьи подтвердили, что пропустили фол. Затем на Джордане снова сфолили во время лэй-апа, затем они свистнули на Яннисе фол, который, как мне показалось, не должен был пробиваться.

Затем Стеф Карри получил удар по голове во время трехочкового броска. Это нужно свистеть. Это Стеф Карри. Такое нельзя пропускать. Если Стеф получил технический, то на нем точно сфолили. И в тот момент я уже был недоволен из-за нескольких судейских ошибок», – сказал Керр после матча.

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