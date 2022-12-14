Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, почему попросил судью удалить болельщика с трибуны во время матча против (111:128).

«Он угрожал моей жизни. Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и броситься на него, но остановился и обратился к арбитру.

Когда я рассказал обо всем арбитру, тот сказал: «Он должен уйти отсюда». И он ушел отсюда», – сказал Грин репортеру в раздевалке.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа