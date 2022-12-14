«Он угрожал моей жизни». Дрэймонд Грин объяснил, почему попросил судью удалить зрителя

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА видео болельщики Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин объяснил, почему попросил судью удалить болельщика с трибуны во время матча против «Милуоки» (111:128).

«Он угрожал моей жизни. Я был очень близок к тому, чтобы вернуться и броситься на него, но остановился и обратился к арбитру.

Когда я рассказал обо всем арбитру, тот сказал: «Он должен уйти отсюда». И он ушел отсюда», – сказал Грин репортеру в раздевалке.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

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7 комментариев

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Лейтенант Гофмиллер
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Ответ Александр Ушко
клоуны уже решают кто их из зрителей не устраивает...а началось все с краба.
Ну ты там был и все слышал, конечно. Не клоун ни разу.
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ke-ke
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Миротворец прям)
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FS19
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Ответ badaboom
Орнул со внешнего вида секьюрити))
Они все в НБА почему-то похожи на Тайрона из художественного фильма Сп..ли
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badaboom
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Орнул со внешнего вида секьюрити))
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Джонни-массажист
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Странный поступок от человека,который регулярно своими действиями угрожает здоровью других игроков.....И иногда бьёт партнёров по команде...
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RAFA_EL
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’Он угрожал моей жизни’
уахаххахахах
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Александр Ушко
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клоуны уже решают кто их из зрителей не устраивает...а началось все с краба.
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