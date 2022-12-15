Почти половина опрошенных американцев не поддержали обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер

Почти половина американцев не поддерживает решение правительства США обменять россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской фирмой Morning Consult.

Более двух третей избирателей-республиканцев (69%) выступают против сделки. При этом, больше половины (51%) категорически против.

Большинство демократов одобрили обмен, однако «решительно за» только 34 процента опрошенных избирателей Демократической партии.

Почти половина независимых избирателей (48%) выступают против сделки.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута.

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