«Первым делом исполнила данк». Агент Бриттни Грайнер рассказала о прибытии баскетболистки в США

Теги происшествия УГМК жен сборная США жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Линдси Кагава Колас, агент Бриттни Грайнер, рассказала о первых днях прославленной баскетболистки после освобождения из российской колонии.

В пятницу Грайнер была доставлена в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио. Там она живет со своей семьей в жилом помещении, украшенном рождественской елкой. Олимпийскую чемпионку навещают родственники, которые также приносят еду и напитки.

По словам Колас, в Сан-Антонио Грайнер впервые вышла на баскетбольную площадку после заключения под стражу. Несколько месяцев назад в следственном изоляторе ей предложили баскетбольный мяч и кольцо, но она отказалась играть.

«Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее. Она в отличном расположении духа. Думаю, будет уместно сказать, что она добровольно взяла мяч и первым делом исполнила данк. Это было впечатляюще. Она очень обрадовалась. Будет ли она готова к возвращению в женскую НБА? Посмотрим», – заявила Колас.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК, «Финикса» и сборной США, осужденная в России на 9 лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

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2 комментария

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Mikael Rikhard
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Ответ Sjølle II
Ой, а давайте сегодня будет последний раз, когда на спортс.ру мы прочитаем эти заветные 2 слова: «Бритни Грайнер». Она дома, все. Обсуждать нечего. WNBA тоже никому в русскоязычном спорт комьюнити неинтересно. Было бы очень круто не засерать инфополе
день уплачены на год вперёд, так что терпим
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Sjølle II
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