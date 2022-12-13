Дуэйн Уэйд пришел на матч НФЛ в футболке с изображением Бриттни Грайнер

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Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд пришел на матч НФЛ «Рэмс» – «Рэйдерс» в футболке с изображением баскетболистки Бриттни Грайнер.

Матч состоялся 8 декабря в Лос-Анджелесе, в тот же день, когда Грайнер, была освобождена из российской тюрьмы и отправлена в США в обмен на россиянина Виктора Бута.

Центровая УГМК была осуждена на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков.

На футболке Грайнер изображена в игровой майке «Финикса» со словами «We Are BG».

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