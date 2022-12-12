Андреас Загклис: «Надеюсь, что Грайнер найдет мотивацию, волю и желание вернуться на площадку»

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

«Просто скажу, что мы счастливы, что она вернулась домой жива и невредима. Я уверен, что у нее могут быть другие приоритеты, но надеюсь, что она найдет мотивацию, волю и желание вернуться на площадку.

Она, безусловно, одна из лучших баскетболисток в мире и очень приятный человек. ФИБА поначалу принимала незначительное участие в ситуации, связываясь с заинтересованными сторонами. Однако это дело очень быстро перешло в юридическое и дипломатическое русло и вышло за пределы нашей компетенции», — сказал Загклис.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

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