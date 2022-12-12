Андреас Загклис: «Надеюсь, что Грайнер найдет мотивацию, волю и желание вернуться на площадку»

Теги УГМК жен чемпионат России жен ФИБА сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Андреас Загклис Баскетбол

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис прокомментировал освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер из российской тюрьмы.

«Просто скажу, что мы счастливы, что она вернулась домой жива и невредима. Я уверен, что у нее могут быть другие приоритеты, но надеюсь, что она найдет мотивацию, волю и желание вернуться на площадку.

Она, безусловно, одна из лучших баскетболисток в мире и очень приятный человек. ФИБА поначалу принимала незначительное участие в ситуации, связываясь с заинтересованными сторонами. Однако это дело очень быстро перешло в юридическое и дипломатическое русло и вышло за пределы нашей компетенции», — сказал Загклис.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

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