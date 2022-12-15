Джош Грэй и Крис Хортон присоединились к «Локомотиву-Кубань» и могут сыграть завтра против ЦСКА

Новички « ива-Кубань» американцы и Крис Хортон прибыли в расположение краснодарской команды и могут принять участие в завтрашнем гостевом матче против ЦСКА в рамках Лиги ВТБ.

Американцы уже прошли медосмотр и провели первую тренировку с «Локо». Оба новичка находятся в хорошей физической форме.

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