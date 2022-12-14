МБА – «Локо», мастер-класс Евгения Минченко, «Я или он» с Кириллом Поповым и Данилой Походяевым – в новом выпуске «Вида сверху»
Тележурнал «Вид сверху» представил новый выпуск, посвященный матчу за четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ между МБА и «Локомотивом-Кубань» (89:76) 12 декабря.
Также ролик содержит мастер-класс по по блок-шотам от центрового «Автодора» Евгения Минченко и рубрику «Я или он» с игроками «Пармы» Кириллом Поповым и Данилой Походяевым.
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