Эмил Райкович: «16-0 на старте – это здорово, но следующая встреча с «Локо» не менее важна»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович призвал команду не зацикливаться на победе над «Самарой» (95:82) в лиге ВТБ.

«Поздравляю «Самару» с хорошей игрой. Они заставили нас сыграть во второй половине гораздо более активно. У нас не так много времени, чтобы думать об этом матче: через два дня, 16 декабря, нас ожидает встреча с . Да, 16-0 на старте – это здорово, но следующая встреча не менее важна.

Хочу также поздравить капитана с его достижением. Желаю, чтобы в карьере было еще много матчей, и чтобы он оставался таким же примером человека и игрока для следующих поколений», – сказал Райкович.

Курбанов провел 697-й матч за ЦСКА и стал рекодсменом клуба по этому показателю.