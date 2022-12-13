Станислав Рыжов: «Стоимость молодых игроков МБА и «Локомотива» выросла минимум в 2 раза»

Спортивный агент заявил, что стоимость молодых российских баскетболистов некоторых клубов Лиги ВТБ подорожала за последние полгода.

«Цена на молодых игроков и «Локомотива-Кубань» за последние полгода выросла в 2 раза. Это примерно, конечно. Потому что кто-то мог подорожать и в 3 раза, а некоторые никогда не поднимутся в цене, к сожалению.

Менеджмент клубов, вкладывая в молодых игроков, не оставляет их с краткосрочными контрактами. Поэтому баскетболистам скорее всего нужно тоже своим командам что-то вернуть, поиграть несколько лет, а уже потом идти наверх. Но если бы те же Мартюк, Касаткин, Лопатин оказались свободными агентами, то коэффициент их стоимости был бы значительно выше», – заявил Рыжов в прямом эфире в студии телеканала «Старт» и лиги ВТБ перед матчем МБА – .

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