Станислав Рыжов: «Стоимость молодых игроков МБА и «Локомотива» выросла минимум в 2 раза»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Станислав Рыжов МБА Андрей Лопатин Андрей Мартюк Даниил Касаткин Баскетбол

Спортивный агент Станислав Рыжов заявил, что стоимость молодых российских баскетболистов некоторых клубов Лиги ВТБ подорожала за последние полгода.

«Цена на молодых игроков МБА и «Локомотива-Кубань» за последние полгода выросла в 2 раза. Это примерно, конечно. Потому что кто-то мог подорожать и в 3 раза, а некоторые никогда не поднимутся в цене, к сожалению.

Менеджмент клубов, вкладывая в молодых игроков, не оставляет их с краткосрочными контрактами. Поэтому баскетболистам скорее всего нужно тоже своим командам что-то вернуть, поиграть несколько лет, а уже потом идти наверх. Но если бы те же Мартюк, Касаткин, Лопатин оказались свободными агентами, то коэффициент их стоимости был бы значительно выше», – заявил Рыжов в прямом эфире в студии телеканала «Старт» и Единой лиги ВТБ перед матчем МБА – «Локомотив-Кубань».

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