Александр Секулич: «Сделали очень много ошибок, не забили много свободных бросков»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич назвал причины поражения от (76:89) в гостевом матче Лиги ВТБ.

«Это была хорошая игра. К сожалению, сделали очень много ошибок, которые повлияли на итоговый результат, не забили много свободных бросков.

У нас молодая команда, поэтому это естественный процесс роста, он не бывает идеальным. Идем от игры к игре, не думаем сейчас о месте в таблице, главное — показывать качественный баскетбол», – сказал Секулич.

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