Алессандро Джентиле продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе

Теги переходы Удине чемпионат Италии Алессандро Джентиле Баскетбол

Легкий форвард Алессандро Джентиле (30 лет, 200 см) продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе.

Джентиле подписал контракт до конца сезона с «Удине».

Последней командой Алессандро был «Бриндизи», куда он перешел в январе этого года из «Варезе». В 12 матчах в чемпионате Италии он набирал в среднем по 11,8 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи.

В июле Джентиле повредил позвоночник после падения с четырехметровой высоты.

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