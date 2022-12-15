Алессандро Джентиле продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе

Легкий форвард (30 лет, 200 см) продолжит карьеру во втором итальянском дивизионе.

Джентиле подписал контракт до конца сезона с «Удине».

Последней командой Алессандро был «Бриндизи», куда он перешел в январе этого года из «Варезе». В 12 матчах в чемпионате Италии он набирал в среднем по 11,8 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи.

В июле Джентиле повредил позвоночник после падения с четырехметровой высоты.

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