«Реджо-Эмилия» получит от «Панатинаикоса» 100 тысяч евро за выкуп контракта Понитки

Легкий форвард перейдет из «Реджо-Эмилии» в .

Итальянский клуб получит от греческого гранда 100 тысяч евро за выкуп контракта капитана сборной Польши.

Понитка присоединился к «Реджо-Эмилии» в межсезонье-2022, заключив контракт на три месяца.

Матеуш провел предыдущие три сезона за «Зенит». В Евролиге-21/22 поляк набирал 4,7 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

На прошедшем чемпионате Европы Понитка помог сборной Польши занять четвертое место.

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