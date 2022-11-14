Уэйн Селден продолжит карьеру в «Манисе»

Атакующий защитник Уэйн Селден (28 лет, 196 см) переходит в турецкую «Манису».

Селден начинал сезон в «Вероне», но провел за итальянцев всего 2 матча в Серии А, набирая 20,0 очка за игру.

На счету американского баскетболиста 133 матча в НБА. Он известен выступлением за «Мемфис» и «Чикаго».

Прошлый сезон Селден заканчивал в израильском «Ирони Нес-Ционе». В четырех матчах за эту команду он набирал в среднем 14,3 очка, 3,5 подбора и 3 передачи.

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