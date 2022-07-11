Алессандро Джентиле сломал позвоночник после падения с четырехметровой высоты

Форвард сборной Италии Алессандро Джентиле госпитализирован в Пальма-де-Майорке после падения с балкона арендованной им виллы на Форментере.

29-летний игрок упал на спину с высоты четырех метров. Ему диагностировали перелом нескольких позвонков. Форварда немедленно доставили на вертолете в больницу, а завтра утром перевезут в Неаполь, где сделают операцию.

Изначально ходили слухи, что состояние Джентиле вызывает тревогу, однако сам игрок заверил, что все не так серьезно.

«Я приеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня, извините, что заставил вас волноваться», — написал игрок в своем аккаунте в Instagram.

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