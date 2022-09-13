«Виртус» продлил контракт с Торнике Шенгелией

объявил о продлении контракта с форвардом Торнике Шенгелией (30 лет, 206 см).

Соглашение заключено по схеме «2+1».

Шенгелия перешел в «Виртус» по ходу сезона-21/22 из ЦСКА. Вместе с клубом из Болоньи грузинский баскетболист стал победителем Еврокубка.

В августе Шенгелия получил повреждение плеча в матче против сборной Нидерландов в рамках квалификации чемпионата мира-2023. Восстановление должно занять около двух месяцев.

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