Патрик Беверли в случае обмена в клуб-аутсайдер хотел бы вернуться в «Миннесоту»

Теги возможные переходы Лейкерс Миннесота НБА Патрик Беверли Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли считается кандидатом на обмен.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джей Фишер, в случае трейда в клуб-аутсайдер Беверли хотел бы вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта.

Беверли играл за «Вулвс» в прошлом сезоне и помог команде вернуться в плей-офф, став одним из любимцев болельщиков.

В межсезонье-2022 «волки» обменяли Беверли.

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5 комментариев

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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ Bek_cp3
это просто был сарказм, что если уж Минька аутсайдер, то кто же такие лал, ведь лал ниже миньки в таблице))
Так нигде в тексте никто не называет Миннесоту аутсайдером, ау.
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0
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Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru.C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
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Ответ Bek_cp3
это просто был сарказм, что если уж Минька аутсайдер, то кто же такие лал, ведь лал ниже миньки в таблице))
😉
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Bek_cp3
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Ответ Роман Сприкут
Тут сначала обмен в аутсайдер, потом выкуп, потом Миннесота подписывает его на минимум.
это просто был сарказм, что если уж Минька аутсайдер, то кто же такие лал, ведь лал ниже миньки в таблице))
+3
-1
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
1.9к подписчиков
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Ответ Константин Ловков
Подождите, а сейчас он где? Миннесота же выше идет
Тут сначала обмен в аутсайдер, потом выкуп, потом Миннесота подписывает его на минимум.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru.C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
260 подписчиков
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Подождите, а сейчас он где? Миннесота же выше идет
+7
-1
+6
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