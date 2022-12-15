Патрик Беверли в случае обмена в клуб-аутсайдер хотел бы вернуться в «Миннесоту»

Защитник считается кандидатом на обмен.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джей Фишер, в случае трейда в клуб-аутсайдер Беверли хотел бы вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта.

Беверли играл за «Вулвс» в прошлом сезоне и помог команде вернуться в плей-офф, став одним из любимцев болельщиков.

В межсезонье-2022 «волки» обменяли Беверли.

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