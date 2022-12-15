Патрик Беверли в случае обмена в клуб-аутсайдер хотел бы вернуться в «Миннесоту»
Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли считается кандидатом на обмен.
Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джей Фишер, в случае трейда в клуб-аутсайдер Беверли хотел бы вернуться в «Миннесоту» после выкупа контракта.
Беверли играл за «Вулвс» в прошлом сезоне и помог команде вернуться в плей-офф, став одним из любимцев болельщиков.
В межсезонье-2022 «волки» обменяли Беверли.
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