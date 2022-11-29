«Лейкерс» заинтересованы в обмене Патрика Беверли (The Athletic)

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Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли является одним из кандидатов на обмен, пишет обозреватель The Athletic Джован Буха.

Отмечается, что калифорнийцы могут избавиться от Беверли из-за его низкой продуктивности. Ветеран набирает 4,1 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч реализации 26,6% с игры и 23,8% из-за дуги.

Зарплата 34-летнего баскетболиста за сезон-2022/23 составит 13 миллионов долларов. Следующим летом он становится неограниченно свободным агентом.

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