«Лейкерс» заинтересованы в обмене Патрика Беверли (The Athletic)

Разыгрывающий является одним из кандидатов на обмен, пишет обозреватель The Athletic Джован Буха.

Отмечается, что калифорнийцы могут избавиться от Беверли из-за его низкой продуктивности. Ветеран набирает 4,1 очка, 3,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч реализации 26,6% с игры и 23,8% из-за дуги.

Зарплата 34-летнего баскетболиста за сезон-2022/23 составит 13 миллионов долларов. Следующим летом он становится неограниченно свободным агентом.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»