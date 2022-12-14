«Никс» предлагали «Лейкерс» Фурнье за Беверли и Нанна (HoopsHype)
«Нью-Йорк» обсуждал с «Лейкерс» возможный обмен атакующего защитника Эвана Фурнье, пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.
По информации Скотто, «Никс» хотели получить за французского баскетболиста Патрика Беверли и Кендрика Нанна.
Фурнье потерял место в ротации «Нью-Йорка». За ближайшие два сезона он заработает 36,9 миллиона долларов. Беверли и Нанн следующим летом становятся неограниченно свободными агентами.
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