«Црвена Звезда» повторила рекорд Евролиги. У команды 6-0 после назначения Душко Ивановича

обыграла «Жальгирис» и повторила рекорд Евролиги по продолжительности победной серии после смены главного тренера.

В середине ноября сербский клуб уволил Владимира Йовановича и пригласил , под руководством которого команда показала результат 6-0 в .

Таким образом, «Црвена Звезда» повторила рекорд тель-авивского , который также выдал серию из шести побед подряд после назначения по ходу сезона-2007/08.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича