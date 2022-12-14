«Црвена Звезда» повторила рекорд Евролиги. У команды 6-0 после назначения Душко Ивановича

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«Црвена Звезда» обыграла «Жальгирис» и повторила рекорд Евролиги по продолжительности победной серии после смены главного тренера.

В середине ноября сербский клуб уволил Владимира Йовановича и пригласил Душко Ивановича, под руководством которого команда показала результат 6-0 в Евролиге.

Таким образом, «Црвена Звезда» повторила рекорд тель-авивского «Маккаби», который также выдал серию из шести побед подряд после назначения Цвики Шерфа по ходу сезона-2007/08.

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