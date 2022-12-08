Евролига. «Партизан» – «Црвена Звезда», «Реал» сыграет с «Монако» и другие матчи

Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.

В дерби сербских клубов «Партизан» примет «Црвену Звезду». «Реал» в Испании сыграет с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Барселона Испания – 8-3, Монако Франция – 8-3, Реал Испания – 8-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 5-6, – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Панатинаикос Греция – 5-6, Виртус Италия – 4-7, Партизан Сербия – 4-7, Бавария Германия – 4-7, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Альба Германия – 3-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Nike разорвал отношения с Кайри Ирвингом (11 млн в год). Вместе они выпускали лучшие кроссовки в современном баскетболе