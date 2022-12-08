Евролига. «Партизан» – «Црвена Звезда», «Реал» сыграет с «Монако» и другие матчи
Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся пять матчей.
В дерби сербских клубов «Партизан» примет «Црвену Звезду». «Реал» в Испании сыграет с «Монако».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 8 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 9-2, Барселона Испания – 8-3, Монако Франция – 8-3, Реал Испания – 8-3, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис – 6-5, Анадолу Эфес Турция – 6-5, Баскония Испания – 6-5, Маккаби Израиль – 5-6, Валенсия – 5-6, Црвена Звезда Сербия – 5-6, Панатинаикос Греция – 5-6, Виртус Италия – 4-7, Партизан Сербия – 4-7, Бавария Германия – 4-7, Виллербан Франция – 3-8, Милан Италия – 3-8, Альба Германия – 3-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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