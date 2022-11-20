«Црвена Звезда» рассталась с тремя ассистентами главного тренера

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила об увольнении трех ассистентов главного тренера: Марко Симоновича, Миограда Динича и Бранко Йоровича.

Новый главный тренер белградской команды Душко Иванович назовет именами новых помощников в ближайшие дни.

После назначения Ивановича «Црвена Звезда» одержала две победы подряд. Сначала команда переиграла «Виллербан» в Евролиге (71:67), а затем сокрушила «Цибону» в Адриатической лиге (92:53).

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