Душко Иванович: «У нас тут не социальный институт, чтобы кому-то угождать»

Новый главный тренер дебютировал с победы над (71:67) в .

По словам Ивановича, он хочет поработать над ментальными проблемами некоторых игроков.

«Я видел, как некоторые игроки падали духом, когда соперник попал несколько трехочковых с отдаленной дистанции. Такого быть не должно! Я не про попадания, этого не избежать. Мы никогда не должны падать духом и переставать верить в победу.

Я смотрел матчи команды. Видел, что парни тут крепкие. Но есть и ментально мягкие. В ситуации, когда за редким исключением в Евролиге любая команда может справиться с любым соперником, решает стойкость духа», – заявил Иванович.

Специалист также ответил на вопрос о использовании всех 12 игроков в матче.

«У нас тут не социальный институт, чтобы кому-то угождать. Все зависит от соперника и ситуации на площадке», – сказал Душко.

Тренера также спросили по 5-часовую тренировку, на что он ответил шуткой.

«Станет ли такая продолжительность нормой? Хм, нет. Но я говорю, что это была не пятичасовая тренировка, она длилась шесть с половиной часов», – произнес Иванович.

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