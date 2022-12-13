Евролига. «Олимпиакос» – «Фенербахче», «Милан» сыграет с «Маккаби» и другие матчи

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.

Во встрече участников последнего «Финала четырех» греческий «Олимпиакос» примет турецкий «Фенербахче».

Итальянский «Милан» дома попытается прервать неудачную серию в игре с израильским «Маккаби».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-2, Монако Франция – 9-3, Барселона Испания – 8-4, Реал Испания – 8-4, Олимпиакос Греция – 8-4, Анадолу Эфес Турция – 7-5, Баскония Испания – 7-5, – 6-6, Маккаби Израиль – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Црвена Звезда Сербия – 6-6, – 5-7, Виртус Италия – 4-8, Бавария Германия – 4-8, Партизан Сербия – 4-8, Виллербан Франция – 4-8, Милан Италия – 3-9, Альба Германия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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