Прибытие центрового на Тайвань произвело яркое впечатление на местных болельщиков.

В аэропорту прославленного баскетболиста встретили более 500 фанатов. Событие произошло поздним вечером четверга.

Ховард подписал контракт на сумму более 1 миллиона долларов с «Таоюаньскими леопардами», что в 50 раз превышает лимит для иностранных игроков в местной лиге.

Ховард является чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (2020). Первый пик драфта-2004 трижды становился лучшим оборонительным игроков, 8 раз входил в символические сборные сезона (5 раз – в первую), участвовал в 8 Матчах всех звезд.

Прошлый сезон центровой провел в , где набирал в среднем 6,2 очка и 5,9 подбора за 16,2 минуты на паркете.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь