Джо Маззулла изменил формат товарищеского матча бостонских медиа и уничтожил их с командой тренеров «Селтикс» – 57:4

Джо Маззулла поиздевался над журналистами.

Главный тренер внес изменения в ежегодный матч команд бостонских репортеров. Перед игрой друг с другом они попробовали свои силы против тренеров «Селтикс».

Встреча закончилась разгромом со счетом 57:4.