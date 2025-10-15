Джо Маззулла изменил формат товарищеского матча бостонских медиа и уничтожил их с командой тренеров «Селтикс» – 57:4
Джо Маззулла поиздевался над журналистами.
Главный тренер внес изменения в ежегодный матч команд бостонских репортеров. Перед игрой друг с другом они попробовали свои силы против тренеров «Селтикс».
Встреча закончилась разгромом со счетом 57:4.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2733 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
