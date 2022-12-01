Сербские центровые ( ) и ( ) после матча между командами поприветствовали друг друга троекратным поцелуем.

Центровой «Наггетс» , который ранее играл с Бобаном за «Клипперс», чуть позже с улыбкой повторил этот принятый в Сербии дружеский знак.

«Наггетс» победили со счетом 120:100.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»