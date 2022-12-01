Йокич и Марьянович поприветствовали друг друга троекратным поцелуем, Деандре Джордан повторил

Теги светская хроника Денвер Хьюстон НБА видео Бобан Марьянович Деандре Джордан Никола Йокич Баскетбол

Сербские центровые Никола Йокич («Денвер») и Бобан Марьянович («Хьюстон») после матча между командами поприветствовали друг друга троекратным поцелуем.

Центровой «Наггетс» Деандре Джордан, который ранее играл с Бобаном за «Клипперс», чуть позже с улыбкой повторил этот принятый в Сербии дружеский знак.

«Наггетс» победили со счетом 120:100.

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные