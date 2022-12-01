Йокич и Марьянович поприветствовали друг друга троекратным поцелуем, Деандре Джордан повторил
Сербские центровые Никола Йокич («Денвер») и Бобан Марьянович («Хьюстон») после матча между командами поприветствовали друг друга троекратным поцелуем.
Центровой «Наггетс» Деандре Джордан, который ранее играл с Бобаном за «Клипперс», чуть позже с улыбкой повторил этот принятый в Сербии дружеский знак.
«Наггетс» победили со счетом 120:100.
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