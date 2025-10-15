Джейлен Грин усугубил травму задней поверхности бедра и пропустит открытие регулярного сезона

Джейлен Грин временно выбыл из состава «Санз».

У новобранца «Финикса» было небольшое растяжение задней поверхности бедра, защитник отправился с командой в Китай и усугубил повреждение.

Грин пройдет следующее обследование через 10 дней и точно пропустит открытие чемпионата. «Финикс» стартует встречей с «Сакраменто» 22 октября.