Джейлен Грин усугубил травму задней поверхности бедра и пропустит открытие регулярного сезона
Джейлен Грин временно выбыл из состава «Санз».
У новобранца «Финикса» было небольшое растяжение задней поверхности бедра, защитник отправился с командой в Китай и усугубил повреждение.
Грин пройдет следующее обследование через 10 дней и точно пропустит открытие чемпионата. «Финикс» стартует встречей с «Сакраменто» 22 октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
