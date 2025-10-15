0

Лука Дончич: «Чувствовал себя на площадке даже лучше, чем ожидалось»

Лука Дончич прокомментировал первый матч «предсезонки».

Словенский разыгрывающий провел сборы «Лейкерс» с командой, но ранее не принимал участия в подготовительных играх команды.

«Чувствовал себя хорошо. Даже лучше, чем ожидалось. Обычно после перерыва нужно время.

В определенные моменты я буду ловить ритм. Как и другие парни в команде. Пока стараюсь найти необходимый баланс между сложными попаданиями и поиском лучших позиций для партнеров. Мне еще нужно над этим поработать. Но мы движемся в нужном направлении», – заключил Дончич.

На его счету в дебютном матче 25 очков, 7 подборов и 4 передачи на 5 потерь. Защитник реализовал 7 из 15 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги и 7 из 9 с линии. «Лейкерс» уступили «Финиксу» – 104:113.

