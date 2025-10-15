Мэт Ишбиа подал встречный иск против миноритарных владельцев «Санз», жалуясь на непомерные (+60%) запросы по стоимости их долей в команде

«Финикс» продолжает расширять объем связанных с ним судебных исков.

В августе давние миноритарные акционеры Анди Кольберг и Скотт Селдин подали в суд на Мэта Ишбиа за непрозрачность финансовой ситуации организации и координированную атаку на их доли в клубе.

Теперь Ишбиа обратился в суд со встречным иском. Владелец жалуется на попытку миноритариев назначить «непомерную цену» за их активы.

«Когда Мэт Ишбиа купил «Санз» и «Меркьюри», он четко обозначил, что намерен инвестировать в команду и сообщество. Каждый инвестор мог либо продать свою долю, либо инвестировать соответственно. Кольберг и Селдин хотели получить все, ничего не делая. Теперь они требуют значительно большую сумму, чем Мэт предлагал им изначально, которая и так в 20 раз превосходила их стартовые инвестиции. Это так не работает, мы уверены в победе в суде», – заявил представитель бизнесмена.

Миноритарии требуют за свои доли 825 миллионов долларов, что соответствует общей оценке клуба на уровне выше 6 миллиардов (+60% от стоимости на время продажи Сарвером).

Адвокаты Кольберга и Селдина считают встречный иск попыткой затянуть время и не дать доступ к бухгалтерии клуба.