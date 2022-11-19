Дуайт Ховард набрал 38+25+9 в дебютном матче на Тайване

Прославленный центровой Дуайт Ховард показал выдающуюся результативность в первом матче за «Таоюаньских леопардов».

Звездный баскетболист набрал 38 очков, 25 подборов и 9 передач, а также отметился несколькими эффектными бло-шотами. Его команда одержала победу со счетом 120:115.

Ховард является чемпионом НБА в составе «Лейкерс» (2020). Первый пик драфта-2004 трижды становился лучшим оборонительным игроков, 8 раз входил в символические сборные сезона (5 раз – в первую), участвовал в 8 Матчах всех звезд.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь