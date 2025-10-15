Дон Стэйли: «В НБА вряд ли возьмут женщину главным тренером при моей жизни»
Дон Стэйли подытожила свои переговоры с «Никс».
Бывшая баскетболистка женской НБА тренирует женскую команду Южной Каролины.
Стэйли была в числе претендентов на позицию в «Нью-Йорке».
«Нет, не думаю, что женщину возьмут главным тренером при моей жизни. Надеюсь, что я не права.
Если бы у «Никс» была серия из 5 поражений, все говорили бы не о ней, а о тренере-женщине. Организации придется быть достаточно сильной, чтобы игнорировать подобные последствия при найме.
Если кто-то заинтересован в том, чтобы быть первой женщиной-тренером в НБА, свяжитесь со мной, помогу подготовиться к собеседованию.
Если какой-то из клубов захочет нанять женщину – я также на связи», – заключила тренер.
