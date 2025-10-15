Джей Джей Редик о проигрыше «Финиксу»: «Сделали шаг вперед в защите против «Голден Стэйт» и шаг назад сегодня»
Джей Джей Редик остался недоволен игрой своей команды.
«Лейкерс» проиграли «Финиксу» – 104:113.
«Чтобы быть хорошей командой, нужно принимать правильные решения каждый раз. Ни одна из наших пятерок не была сегодня последовательной в них.
В прошлой игре с «Голден Стэйт» мы сделали шаг вперед в защите (126:116), но сделали шаг назад сегодня. Это печально», – заключил главный тренер.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2727 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости