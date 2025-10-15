Джей Джей Редик о проигрыше «Финиксу»: «Сделали шаг вперед в защите против «Голден Стэйт» и шаг назад сегодня»

Джей Джей Редик остался недоволен игрой своей команды.

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» – 104:113.

«Чтобы быть хорошей командой, нужно принимать правильные решения каждый раз. Ни одна из наших пятерок не была сегодня последовательной в них.

В прошлой игре с «Голден Стэйт» мы сделали шаг вперед в защите (126:116), но сделали шаг назад сегодня. Это печально», – заключил главный тренер.