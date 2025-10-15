«Мог сделать и что-нибудь покруче». Зайон Уильямсон показал фирменный данк с полным оборотом в матче с «Хьюстоном»
Зайон Уильямсон снова порадовал ярким моментом.
Форвард «Нового Орлеана» убежал в отрыв после перехвата и показал свой фирменный данк с полным оборотом.
«Да, когда убегаешь в быструю атаку, время замедляется. Когда поставил сверху, подумал, что мог сделать что-нибудь еще круче. Было легко», – заулыбался Уильямсон на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pelicans Film Room
