«Мог сделать и что-нибудь покруче». Зайон Уильямсон показал фирменный данк с полным оборотом в матче с «Хьюстоном»

Зайон Уильямсон снова порадовал ярким моментом.

Форвард «Нового Орлеана» убежал в отрыв после перехвата и показал свой фирменный данк с полным оборотом.

«Да, когда убегаешь в быструю атаку, время замедляется. Когда поставил сверху, подумал, что мог сделать что-нибудь еще круче. Было легко», – заулыбался Уильямсон на пресс-конференции.