Рэпер 50 Cent посетил тренировку «Сакраменто»

Известный рэпер 50 Cent в среду посетил тренировку .

Музыкант и бизнесмен выступил с речью перед игроками и тренерами «Кингз», несколько раз рассмешив их.

В июле «Сакраменто» объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения с 50 Cent. Выпускаемый музыкантом напиток Sire Spirits стал официальным шампанским «Кингз».

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»