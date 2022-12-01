Рэпер 50 Cent посетил тренировку «Сакраменто»
Известный рэпер 50 Cent в среду посетил тренировку «Сакраменто».
Музыкант и бизнесмен выступил с речью перед игроками и тренерами «Кингз», несколько раз рассмешив их.
В июле «Сакраменто» объявил о заключении многолетнего партнерского соглашения с 50 Cent. Выпускаемый музыкантом напиток Sire Spirits стал официальным шампанским «Кингз».
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