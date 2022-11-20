Дуайту Ховарду не хватило 1 подбора до трипл-дабла во 2-м матче на Тайване
Прославленный центровой Дуайт Ховард провел свой второй матч в чемпионате Тайваня, в котором ему не хватило одного подбора до трипл-дабла.
Ховард набрал 23 очка, 10 передач и 9 подборов, но не сумел привести «Таоюаньских леопардов» к победе.
В субботу звездный баскетболист также был близок к трипл-даблу. Он отметился 38 очками, 25 подборами и 9 передачами в дебютном матче на Тайване.
На счету Ховарда 14 627 подборов за карьеру в НБА. Он находится на 10-м месте в списке рекордсменов лиги по данному показателю.
Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь
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